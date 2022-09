Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Pkws besprüht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Künzelsau Fahrzeuge mit Farbe besprühten. Insgesamt sieben Pkws wurden zwischen 2.30 Uhr und 8.30 Uhr in der Leonardo-da-Vinci-Straße, der Spitzwegstraße und der Taläckerallee beschädigt. Auf alle wurde mit heller, gräulicher Farbe ein Z-Symbol auf die Motorhaube oder die Heckscheibe gesprüht. Es wird von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Betrunken mit Pkw unterwegs

Mit mehr als zwei Promille verursachte eine 38-jährige Audi-Fahrerin am Samstag einen Unfall in Künzelsau. Die Frau war gegen 1.15 Uhr auf der Bundesstraße 19 unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Die Polizeibeamten bemerkten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung der Frau, weshalb sie zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Unfallspuren am Pkw ergab sich der Verdacht, dass die Frau bereits vor dem Abkommen von der Fahrbahn einen Unfall gebaut hatte. Eine Überprüfung ergab, dass sie vermutlich im Bereich der Verkehrsinsel Hoheloherstraße / Mainzer Straße gegen einen Pfosten gefahren war. Hierdurch trat auch Kühlflüssigkeit aus dem Auto aus. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Der Führerschein der Audi-Lenkerin wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell