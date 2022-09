Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Verdächtiger Gegenstand in Firmengebäude gefunden

Zu einer größeren Einsatzlage kam es am heutigen Tag in einem Bürogebäude einer Firma in Bad Wimpfen. Im Rahmen der routinemäßigen Sicherheitsabläufe zu einer Firmenveranstaltung wurde am Morgen, gegen 9.15 Uhr, ein verdächtiger Gegenstand in einem der Firmengebäude in der Bonfelder Straße aufgefunden. Im Verlauf des Einsatzes, bei dem unter anderem auch Spezialkräfte vor Ort waren, stellte sich der verdächtige Gegenstand als nicht gefährlich heraus. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

