Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ein 51-Jähriger soll bereits am 7. September Sachschaden an einem Wohnhaus in Ilsfeld in Höhe von 5.000 Euro verursacht haben. Der Mann begab sich gegen 2.40 Uhr zu dem Gebäude in der Marktstraße. Dort machte er sich über sämtliche Türschlösser her und verklebte diese, sodass die Türen nicht mehr mit dem dazugehörigen Schlüssel zu öffnen war. Zudem zerschnitt der 51-Jährige ein Trampolin, dass im Garten stand, und durchtrennte ein Stromkabel des Hoftores. Der Polizeiposten Ilsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten, Telefon 07062 915550, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell