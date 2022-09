Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Roter Traktor entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein bisher unbekannter Täter einen roten Traktor in der Straße "Birkenhöfe" von einem Betriebsgelände in Bretzfeld. Der Traktor der Marke Daedong, M27A, mit Künzelsauer Kennzeichen, wurde letztmalig am 14. September gesehen. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Traktors machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon: 07941 9300, zu melden.

