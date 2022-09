Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Spiegel abgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

In der Zeit vom 08. September, 18 Uhr, bis 14. Septemer, 17:30 Uhr, wurde der Seitenspiegel eines im Lorhalweg in Mosbach abgestellten Skoda von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vermutlich blieb der Unbekannte im Vorbeifahren am linken Außenspiegel des Skoda hängen, wodurch dieser komplett abgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mosbach, Telefon: 06261 8090, zu melden.

