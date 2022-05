Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise beinahe gescheitert - Bundespolizei verhaftet Reisenden

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (18.05.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Deutscher vorstellig, welcher beabsichtigte, nach Izmir/Türkei zu fliegen. Während der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass nach dem 34-jährigen Mann gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den bereits im Dezember 2018 Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 31 Tagen konnte der Gelsenkirchener jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 310 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach Izmir an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell