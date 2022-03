Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Gefahrgutkontrollen

Beamte der Verkehrspolizeien Weinsberg und Tauberbischofsheim führten am Freitagvormittag rund um das Weinsberger Kreuz den Fahrern von Gefahrguttransporten auf den Zahn. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr wurden insgesamt zehn Transporte auf Herz und Nieren geprüft. Hierbei wurden sowohl die Fahrer als auch Ihre Fahrzeuge vollumfänglich kontrolliert. Die Bilanz: Für 40 Prozent der kontrollierten Gefahrguttransporte ging es nicht weiter. Die Polizistinnen und Polizisten stellten neun Verstöße, darunter je vier Fälle von Ladungssicherung und Fahrpersonalrecht fest. Drei Transporte mussten bei Ihrer Ladungssicherung nachbessern, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen durften.

Schwaigern: Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Vermutlich unter Alkoholeinfluss kam ein 61-Jähriger am Sonntagabend auf der Kreisstraße zwischen Neipperg und Schwaigern von der Fahrbahn ab. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Seat in Richtung Schwaigern unterwegs, als nach seinen Angaben Wild die Fahrbahn überquerte. Aufgrund des Wildwechsels erschreckte sich der Seat-Fahrer und fuhr in den Grünstreifen, wobei er einen Leitpfosten überfuhr. Nach dem Unfall entfernte sich der 61-Jährige von der Unfallstelle, ohne sich bei der Polizei zu melden und kümmerte sich selbständig um das Abschleppen seines Fahrzeugs. Der Seat-Lenker meldete sich später am Abend bei der Polizei. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer knapp 0,5 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und gleich zwei Blutproben abgeben. Auf den 61-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss zu.

Bad Rappenau: Brand in LKW - 20.000 Euro Sachschaden

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstagvormittag ein abgestellter LKW eines 35-Jährigen in Bad Rappenau-Bonfeld in Brand. Der LKW-Fahrer befand sich nicht in seinem im Buchäckerring geparkten Fahrzeug, als der Brand gegen 11 Uhr ausbrach. Weitere Trucker wurden auf das Feuer aufmerksam löschten den Brand im Führerhaus des Sattelzuges. Am Laster entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eppingen: Mit über 2,3 Promille mehrere Unfälle verursacht

Mit über 2,3 Promille beschädigte ein 66-Jähriger am Samstagabend in Eppingen mit seinem Hyundai mehrere Fahrzeuge. Beim Ausparken in einem Parkhaus in der Wilhelmstraße und in der Brettachstraße in Eppingen-Mühlbach beschädigte der Mann gegen 20 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge. Von beiden Unfallstellen entfernte sich der Hyundai-Lenker, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten konnten den Unfallverursacher durch aufmerksame Zeugen identifizieren und schlafend in seinem Hausflur antreffen. Nach einem Alkoholtest musste der 66-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen.

Heilbronn: Entgegenkommendes Auto bei U-Turn übersehen - 30.000 Euro Schaden

Ein Leichtverletzter und 30.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Sonntag in Heilbronn. Ein 20-Jähriger wendete gegen 1.20 Uhr auf der Fügerstraße seinen Mercedes. Hierbei übersah er wohl den entgegenkommenden Audi eines 24-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Audi-Lenker wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gundelsheim: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer mit knapp 2,4 Promille

Knapp 2,4 Promille zeigte ein Alkoholtest bei dem Fahrer eines Ford in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Gundelsheim. Der Mann war mit seinem Transit gegen Mitternacht auf der Kreisstraße zwischen Bachenau und Tiefenbach ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam in den Grünstreifen und überschlug sich. Durch den Unfall wurden der Fahrer und sein 41-jähriger Beifahrer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Hier musste der Ford-Fahrer eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte der 32-Jährige nicht abgeben, da er keinen besitzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Gundelsheim: Fahrzeuge nach Unfall verkeilt

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagvormittag in der Uhlandstraße in Bad Friedrichshall verkeilten sich die beteiligten Fahrzeuge ineinander. Eine 26-Jährige war mit ihrem Renault auf den vor ihr an einer Ampel haltenden Ford Ranger eines 30-Jährigen aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro. Der Ford und der Renault mussten voneinander getrennt und abgeschleppt werden.

Heilbronn: Schüler bedroht Lehrerinnen und Lehrer

Ein 14-Jähriger drohte am späten Samstagabend in den sozialen Medien den Lehrerinnen und Lehrern einer Schule im Kastanienweg in Heilbronn. Über ein Statusupdate war die Drohung gegen 22.30 Uhr in das Internet gelangt, in der für den heutigen Montag die Personen im Lehrerzimmer bedroht wurden. Der Sch üler erhielt noch am Sonntag Besuch durch die Polizei und muss nun mit rechtlichen Konsequenzen für seinen Post rechnen.

