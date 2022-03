Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Rund 1.200 Liter Diesel gestohlen

Eine unbekannte Person entwendete in der Nacht zum Sonntag auf einem Autobahnparkplatz der A81 rund 1.200 Liter Diesel aus dem Kraftstofftank eines Lkw. Der Sattelschlepper stand zwischen 20.55 und 06.30 Uhr auf dem Parkplatz "Großer Wald" zwischen Osterburken und Möckmühl, als die Tat passierte. Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 melden.

Haßmersheim: Baumaschinen aus Rohbau entwendet

In einem unbewohnten Rohbau im Buchenweg in Haßmersheim, entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag mehrere Baumaschinen im Wert von circa 500 Euro und beschädigten mehrere Türen. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Hinweise zu der Tat können an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 durchgegeben werden.

Waldbrunn: Einbruch in Friseursalon

Am Freitagabend zwischen 18 und 21.15 Uhr, brachen Unbekannte, in Waldbrunn in ein Wohnhaus mit Friseursalon ein. Der oder die Täter stahlen mehrere Haarschneidegeräte und Bargeld. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Beschädigtes Fahrzeug

Am Samstagvormittag gegen halb 11 Uhr beschädigte eine Person mit einem Fahrzeug einen in der Alten Bergsteige in Mosbach geparkten Mini Cooper. Der Fahrer oder die Fahrerin touchierte vermutlich beim Ausparken den Mini und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

