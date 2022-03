Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Bad Mergentheim wurde ein 21-Jähriger leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer eines VWs und der 20-jährige Fahrer eines Dacias waren gegen 17 Uhr hintereinander auf der Herrenwiesenstraße unterwegs. Der Vorausfahrende musste verkehrsbedingt anhalten, was der 20-Jährige wohl übersah, weshalb es zur Kollision kam. Hierdurch wurde der Beifahrer im Dacia leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Zweimal Reifen zerstochen

Bereits zum zweiten Mal zerstachen Unbekannte am Wochenende die Reifen eines in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Der Besitzer stellte sein Auto am Samstag gegen 10.30 Uhr auf dem Bewohnerparkplatz vor dem Gebäude 1 ab. Als er am Sonntag gegen 9.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam waren zwei Reifen zerstochen. Derselbe Sachverhalt sei vor einigen Wochen bereits schon einmal passiert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Wochenende in Tauberbischofsheim geben können. Der Besitzer eines grauen BMW stellte diesen gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Ringstraße im Bereich des dortigen Fitnessstudios ab. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkam bemerkte er, dass das linke Rücklicht beschädigt war. Möglicherweise wurde es eingeschlagen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Verursacher gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Wertheim-Bettingen: Hoher Schaden nach Unfall mit drei Pkw

Rund 8.000 Euro Schaden entstanden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wertheim-Bettingen. Ein Ford-Fahrer war gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Almosenberg" zwischen den Parkplatzreihen in Richtung Ausgang unterwegs. Von rechts kam ein Opelfahrer. Die beiden Pkw-Lenker sahen sich wohl gegenseitig nicht und es kam zur Kollision. Hierdurch wurde der Opel noch auf einen geparkten Mercedes geschoben. Verletzt wurde niemand.

Bad Mergentheim: Taxi beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter verursachte vergangene Woche einen Schaden von 2.500 Euro an einem Taxi in Bad Mergentheim. Der Taxi-Fahrer parkte seinen VW Caddy am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Igersheimer Straße am linken Fahrbahnrand. Am nächsten Tag bemerkte er gegen 14 Uhr, dass die Beifahrerseite vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Täter flüchtete, ohne sich bei dem Taxifahrer oder der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell