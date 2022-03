Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2022 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Gegen Baum geschleudert und nach Unfall geflüchtet Freitagabend, kurz vor 20.00 Uhr, verlor der Fahrer eines 5er BMW, im Lindachweg, die Kontrolle über seinen PKW. Er geriet ins Schleudern und prallte gegen zwei Bäume am rechten Fahrbahnrand. Der PKW wurde durch den Aufprall abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und kam stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den PKW BMW ließ er zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die den Fahrer an der Unfallstelle gesehen haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Weinsberg, Tel.Nr. 07134/9920

