POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2022 mit einem Bericht aus dem Präsidiumsbereich

Heilbronn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Admitad, ein Unternehmen an der Schnittstelle zwischen MarTech und AdTech, hat Bilanz der dreijährigen Investitionen in einen umfassenden Neustart gezogen. Mehr als 30 Mio. US-Dollar wurden in den Aufbau, die Übernahme und die Integration von Geschäftsbereichen und Firmen ...

mehr