POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Zwei Verletzte und 14.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall bei Kupferzell wurden am Samstag zwei Personen verletzt. Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße 19 zwischen Kupferzell und Westernach. Als er sich im Beriech der Anschlussstelle der Autobahn 6 befand, wendete er sein Fahrzeug und übersah vermutlich den Audi eines 72-Jährigen. Die beiden Autos prallten zusammen, wodurch der 19-Jährige und der 72-Jährige leicht verletzt wurden. Beide Fahrer wurden daraufhin durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Eine betrunkene 31-Jährige verursachte am Sonntag, gegen 22 Uhr, mit ihrem Auto einen Verkehrsunfall in Künzelsau. Die Dacia-Fahrerin war auf der Taläckerallee unterwegs, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Da der Pkw durch den Aufprall so stark beschädigt wurde, war dieser nicht mehr fahrbereit, weshalb die Frau zu Fuß nach Hause lief. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die Frau kurze Zeit später an und stellte fest, dass sie betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies und zeigte 1,8 Promille an. Daraufhin musste die 31-Jährige in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Frau musste noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben.

