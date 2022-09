Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Dienstagmittag einen Pkw in Weinsberg und flüchtete anschließend. Gegen 16.15 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Heilbronner Straße auf dem Parkplatz geparkten Mini Cooper. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Neckarsulm: Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Eine Person wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Neckarsulm verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW die Kreisstraße 2116 zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall. An der Einmündung zur NSU-Straße bog er mit seinem Wagen nach links ab und übersah vermutlich den entgegenkommenden Renault eines 74-Jährigen. Die beiden Autos prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall erlitt der 74-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Gartenhütte aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in eine Gartenhütte in Bad Friedrichshall sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Dienstag, gegen 23 Uhr, und Mittwoch, gegen 17.73 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu der Gartenhütte in der Kastellstraße und brachen diese auf. Aus dem Inneren entwendeten sich mehrere Werkzeuge und Gartengeräte. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 071136 98030 zu melden.

Eppingen: Audi beschädigt - wer hat was gesehen?

Am Mittwoch zwischen 07.50 Uhr und 13.15 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Herrengrundstraße in Eppingen ordnungsgemäß geparkten Audi A6 und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Eppingen bittet Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Unfall auf dem Bildungscampus - eine Person verletzt

Am Mittwoch Morgen, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Pausenhof des Bildungscampus in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt fand am Bildungscampus eine Veranstaltung statt und viele Menschen hielten sich auf dem Pausenhof auf. Daher konnte ein 25-jähriger Fahrer eines Paketdienstes nach der Auslieferung nicht vorwärts wenden. Er entschied sich rückwärts zu fahren und kollidierte trotz Rückfahrkamera und Blick in die Seitenspiegel mit dem nun verletzten Mann. Dieser wurde zwar von einer Zeugin gewarnt, nahm dies aber nicht war. Durch den Zusammenstoß stürzte er, schlug mit dem Hinerkopf auf dem Boden auf und verlor das Bewusstsein, weshalb er nach den ersten medizinischen Maßnahmen vor Ort in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Brackenheim: Ohne Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 22-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch Mittag auf der Kreisstraße 2074 in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme legte der junge Mann einen gefälschten Führerschein vor. Eine andere Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen, weshalb er nun, zusätzlich, mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen muss.

Bad Friedrichshall-Untergriesheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Vermutlich zu schnell unterwegs war am Mittwochmorgen ein Mercedes-Fahrer in der Straße "Im Dorf" in Untergriesheim und verursachte einen Unfall. Bei regennasser Fahrbahn kam er von der Straße ab und kollidierte zunächst mit einem Baum. Dieser wird hierbei vom Wurzelstamm abgetrennt und von dem Fahrzeug mitgeschleift. Im weiteren Verlauf kommt der Mercedes auf einem Privatgrundstück zum Stehen, nachdem er den Grundstückszaun, die Bepflanzung und das Erdreich schwer beschädigt hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings kam es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 44.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell