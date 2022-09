Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: In Schule eingebrochen

Eine Schule im Krautheimer Weg in Künzelsau bekam kürzlich ungebetenen Besuch von Einbrechern. Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster an der Rückseite des Hauptgebäudes auf und gelangten so ins Innere. Die Unbekannten hebelten daraufhin weitere Türen, unter anderem zum Sekretariat und zu weiteren Büros, auf. Aus der baulich offenen Aula entwendeten die Diebe letztendlich einen dort aufbewahrten Ghettoblaster. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Brunnen beschädigt

Vermutlich beim Rangieren mit seinem PKW beschädigte ein Unbekannter einen Brunnen in der Künzelsauer Hauptstraße. Zwischen Dienstag, 7.30 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, blieb die Personen mit ihrem Fahrzeug an dem Brunnen hängen und beschädigte dabei zwei Steinelemente. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Hohenlohekreis: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Seit Dienstag versuchen Unbekannte telefonisch das Vertrauen älterer Menschen unter anderem im Bereich Dörzbach und Krautheim zu gewinnen und durch Vortragen einer Lügengeschichte zur Herausgabe persönlicher Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Ein unbekannter männlicher Anrufer gaukelte vor, unter der Telefonnummer 06294 234 des Polizeipostens Krautheim anzurufen und gab sich als Polizeibeamter aus. Hinter den Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Skepsis bei derartigen Anrufen. Sollte sich ein Unbekannter nach Wertgegenständen oder anderen persönlichen Daten erkundigen, ist es wichtig, nicht darauf einzugehen, das Gespräch schnell abzubrechen und die richtige Polizei zu verständigen. Dabei sollten Betroffene auf keinen Fall die Rückwahltaste drücken, sondern die Nummer der zuständigen Dienststelle wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell