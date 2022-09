Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hettingen: Handtasche aus PKW gestohlen

Eine Handtasche entwendete ein Dieb aus einem PKW am Montag in Hettingen. Der BMW war in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr unter einem Carport in der Wiesengasse abgestellt. Der Täter stahl die Handtasche, welche sich im Fußraum der Beifahrerseite befand und machte sich damit aus dem Staub. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Billigheim-Allfeld: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte aus einem Baustellenfahrzeug in Allfeld. Die Diebe brachen zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 5.20 Uhr, ein Baustellenfahrzeug in der Kirchstraße auf und stahlen daraus diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell