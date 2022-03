POL-PDNW: ACHTUNG BETRÜGER

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Die Polizei Neustadt warnt vor einer aktuellen Betrugsserie. Im Laufe des heutigen Tages meldeten sich bereits eine Vielzahl von Geschädigten die entweder Opfer eines Schockanrufes oder von Fake-Nachrichten geworden sind. In dem einen Fall täuschen die Betrüger vor, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei und jetzt für ein nahes Familienmitglied Kaution gestellt werden müsse, da dieses sonst ins Gefängnis müsse. Im anderen Fall täuschen die Betrüger via WhatsApp-Nachricht vor ein Familienmitglied in Not zu sein und Geld zu benötigen.

Die Polizei weist daraufhin, dass keine Geldzahlungen erfolgen sollen, sofern die Identität des Empfängers unbekannt bzw. keine Rücksprache mit dem angeblich in Not geratenen Familienmitglied erfolgt ist.

Halten sie im Zweifelsfall Rücksprache mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

