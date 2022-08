Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden zwei Apoldaerinnen von der Polizei aufgegriffen, welche ohne Kennzeichen an ihren E-Scootern in Apolda unterwegs waren. Eine 31jährige Frau konnte die Poilzei während ihrer Streifentätigkeit gegen 12:30 Uhr in der Werner-Seelenbinder-Straße stellen und wenig später eine 28jährige in der Stegmannstraße. Beide Fahrzeugführerinnen waren ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Weiterfahrt wurde den Damen untersagt und entsprechende Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell