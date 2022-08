Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reh springt Motorradfahrer an

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen hat am Montag (8. August) ein Motorradfahrer aus Meinerzhagen bei einem Wildunfall auf der Landstraße 339 erlitten. Der 51-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit seinem Motorrad von Grünthal in Richtung Homburger Papiermühle unterwegs, als plötzlich von rechts ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Reh traf den Motorradfahrer dabei so unglücklich, dass der 51-Jährige von seiner Maschine fiel, während das Motorrad selbst noch etwa 200 Meter weiter fuhr. Dort kam seine Yamaha erst nach dem Zusammenstoß mit einer Leitplanke zum Stillstand. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Reh lief nach dem Unfall in unbekannte Richtung weiter. Während der Unfallaufnahme war die L 339 für etwa 90 Minuten gesperrt.

