POL-GM: Auto bei Einbruch gestohlen

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Schulstraße haben Unbekannte mehrere Meter Stromkabel gestohlen. Ein Anwohner hörte am Samstag (6. August) gegen 01.40 Uhr morgens ein Klirren. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und gelangten so in die Halle. Aus der Halle entwendeten sie die Stromkabel. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer ...

mehr