Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Kühlwagen

Lindlar (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kühlwagen am Samstag (6. August) haben Diebe mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol gestohlen. In der Tatzeit zwischen 02.45 Uhr und 0.9.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Kühlwagen und entwendeten 15 Kisten alkoholischer Getränke. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz an der Dr.-Meinerzhagen-Straße. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

