Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei 16-Jährige bei Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Wiehl (ots)

Am Freitag (5. August) haben sich zwei Jugendliche bei einem Motorradunfall Verletzungen zugezogen. Der 16-jährige Fahrer aus Reichshof und sein 16-jähriger Sozius aus Wiehl fuhren um 23.20 Uhr die Höherdahlstraße in Richtung der Straße "Im Dahler Siefen". Zwischen den Straßen "Nösnerland" und "Im Dahler Siefen" verlor der Reichshofer in einer Kurve die Kontrolle über die Honda, sodass beide stürzten. Dabei zog sich der Reichshofer leichte Verletzungen zu. Sein Sozius wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

