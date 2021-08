Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PKW überschlagen

Bestwig, Berlar (ots)

Samstag 14.08.2021, 08:06 Uhr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 26jähriger Mann aus Bestwig die Kreisstraße 44 Berlar in Richtung Nierbachtal. In einer leichten Rechtskurve verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Im Ausgang der Kurve kam der Mann mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine ca. 4 Meter tiefe Böschung herab, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Hierbei verletzte sich der Mann glücklicher Weise nur leicht. Er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Werth.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell