Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Marsberg (ots)

Am 12.08.2021 gegen 10:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Marsberg. Ein 58jähriger Mann befuhr mit einem Transporter die Bergstraße, als ein 4jähriger Junge mit seinem Laufrad aus einer Einfahrt heraus auf die Fahrbahn fuhr. Der Transporter stieß mit dem Kind zusammen. Dabei wurde der Junge so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden musste. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. An dem Transporter entstand leichter Sachschaden. (BT)

