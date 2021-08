Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg (ots)

Freiteag, 13.08.2021, 10:05 Uhr

Ein 24jähriger Mann aus Rheine befuhr mit seinem Krad die Kreisstraße 46 in Olsberg (Elpe). In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte dort mit seinem Krad mit einen Leitpfosten und kam dadurch zu Fall. Im weiteren Verlauf rutschte der Mann mit seinem Krad über die Fahrbahn und stieß mit einem Stützpfeiler der ggü.- liegenden Schutzplanke. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Der 24jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Werth.

