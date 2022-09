Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auto zerkratzt - wer hat was gesehen?

Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit von Freitag, 9. September, bis Dienstag, 13. September, zum wiederholten Male einen in der Goethestraße abgestellten PKW. Das Fahrzeug wurde auf der rechten und linken Seite, sowie im Heckbereich mit einem unbekannten Werkzeug beschädigt. In den zurückliegenden vier Monaten stellte der 42-jährige Eigentümer des Autos mehrfach ähnliche Beschädigungen fest. Die Polizei in Bad Mergentheim bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Igersheim: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Zwei Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 2850 bei Igersheim. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hatte offenbar beim Einfahren auf die Kreisstraße einen von rechts kommenden Audi übersehen und kollidierte mit diesem. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sie durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Von Fahrbahn abgekommen - Zwei Personen verletzt

Am Mittwochabend befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Fahrzeug die B290 bei Königshofen, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei schanzte der PKW zunächst über eine Böschung, machte dann eine Drehung um neunzig Grad und kam im Anschluss zum Stehen. Sowohl die Fahrerein, als auch ihr 63-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Wertheim-Nassig: Fahrzeug mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen im Ödengesäß in Nassig abgestellten Opel. Hierbei zerkratzte er die Heckklappe des Autos und zog, vermutlich mit einem Stift, einen etwa 30 Zentimeter langen Strich ebenfalls über die Heckklappe. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizei in Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell