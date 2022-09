Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen zwischen dem 28. Juli und dem 12. September in eine Schule in Böckingen ein. Innerhalb dieses Zeitraumes begaben sich die Täter zu der Grünewaldschule, betraten das Gebäude auf bisher ungeklärte Art und Weise und brachen unter anderem das Lehrerzimmer auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Talheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine verletzte Person und rund 18.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Talheim. Am Mittwochabend befuhr ein 52-Jähriger die Straße "Nußbäumle". Als er gegen 18 Uhr mit seinem BMW an der Kreuzung zur Straße "Egerten" geradeaus fuhr, übersah er vermutlich den bevorrechtigten von rechts kommenden BMW eines 27-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Weinsberg: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in Weinsberg und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen Audi A8, der im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 23 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Unternehmens in der Lindichstraße abgestellt war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Weinsberg: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Donnerstag gegen 11.50 Uhr einen Verkehrsunfall in Weinsberg und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug, vermutlich ein orange/rostfarbenen VW Polo oder Golf, den entgegenkommenden Opel Corsa einer 34-Jährigen. Anstatt anzuhalten und sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte weiter. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell