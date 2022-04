Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin wird von Motorrad erfasst und schwer verletzt: Ermittler suchen Zeugen nach Unfall

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen eines schweren Unfalls zwischen einem Motorrad und einer Fußgängerin, der sich bereits am Freitag, dem 25. März 2022 auf der Leipziger Straße in Kassel ereignete, aber erst später bei der Polizei gemeldet worden war, suchen die Ermittler der Kasseler Polizei. Da der Unfallhergang bislang nicht eindeutig geklärt ist, wenden sich die Beamten nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 40-jähriger Mann aus Niestetal an dem Freitagnachmittag gegen 17:25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, wo sich der Verkehr zwischen dem Fischhausweg und dem Forstbachweg wegen einer roten Ampel staute. Als der Kradfahrer auf dem linken Fahrstreifen an den stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr, soll die 74-jährige Fußgängerin zwischen zwei Lkw auf die Straße getreten sein, um diese zu überqueren, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad kam. Die Frau aus Kassel war bei dem Unfall schwer verletzt worden, weshalb Rettungskräfte sie sofort in ein Krankenhaus gebracht haben. Dieses konnte sie zwar inzwischen wieder verlassen, hatte aber Frakturen im Gesicht erlitten. Die Polizei war aus ungeklärten Gründen nicht verständigt und zur Unfallstelle gerufen worden, weshalb der Unfall erst drei Tage später beim Polizeirevier Ost bekannt geworden war.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell