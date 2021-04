Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis:

Sulzbach an der Murr: Unfall beim Abbiegen

Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr wollte ein 49 -jähriger Fahrer eines Opel Corsa von der Wagnerstraße nach links auf die L1066 in Richtung Bartenbach einbiegen. Dabei übersah er einen 55 -jährigen Seat-Fahrer, welcher die L1066 aus Richtung Murrhardt befuhr und nach links in die Wagnerstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall auf der B14

Am Freitag gegen 16:30 Uhr kam es auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen, kurz vor dem Kappelbergtunnel, zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Eine 25 - jährige Seat-Lenkerin musste aufgrund zähfließenden Verkehrs abbremsen. Der hinter ihr fahrende 27 -jährige Lenker eines Ford-Kleintransporters konnte trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell