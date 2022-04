Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Wohnhausbrand in Schwabstraße in Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: In der Schwabstraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof brennt es aktuell in einem Reihenmittelhaus. Polizei und Feuerwehr sind gegen 9:20 Uhr alarmiert worden und derzeit vor Ort im Einsatz. Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte das Gebäude nach derzeitigen Erkenntnissen rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Im Moment liegen keine Hinweise darauf vor, dass sich noch weitere Personen in dem Gebäude aufhalten könnten.

Wir berichten nach.

