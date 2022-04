POL-KS: Pedelec-Fahrer stürzt bei Vollbremsung: Hinweise auf geflüchteten dunklen SUV erbeten

Kassel (ots) - Kassel: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Kassel vermutlich mit Trennschleifern zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In beiden Fällen, die sich in der Bruchstraße in Kirchditmold und in der Frankfurter Straße, Höhe Landaustraße, in der Südstadt ereigneten, erbeuteten die Täter ...

mehr