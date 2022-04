Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Zigarettenautomaten in Kassel aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise auf zwei unbekannte Täter

Kassel (ots)

Kassel: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Kassel vermutlich mit Trennschleifern zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In beiden Fällen, die sich in der Bruchstraße in Kirchditmold und in der Frankfurter Straße, Höhe Landaustraße, in der Südstadt ereigneten, erbeuteten die Täter Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten anschließend. Zu dem Fall in der Bruchstraße meldete sich später ein Anwohner bei der Polizei, der gegen 2:30 Uhr in der Nacht zwei Männer an dem Automaten beobachtet hatte, bei denen es sich um die Täter gehandelt haben dürfte. Die Kasseler Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können.

Die beiden in der Bruchstraße beobachteten mutmaßlichen Täter sollen laut des Anwohners helle Hautfarbe haben, etwa 30 Jahre alt sein, eine normale Statur haben und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Einer der Männer soll etwa 1,80 Meter groß sein, der andere etwas kleiner. Unmittelbar nachdem sie sich an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten, sollen sie schnellen Schrittes in Richtung Gaußstraße weggegangen sein, so der Zeuge.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell