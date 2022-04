POL-KS: Kasselerin wird Opfer von Betrugsmasche per Messenger-Dienst: Polizei warnt und gibt Tipps

Kassel (ots) - Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Blumengeschäft am Marktplatz in Baunatal eingebrochen. Die Täter hatten zwischen 19:00 Uhr am Freitagabend und dem Samstagmorgen, 8:15 Uhr, die Eingangstür des Geschäfts mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und dadurch einen Sachschaden von ca. 500 Euro ...

