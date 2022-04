Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Baunataler Blumengeschäft: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Blumengeschäft am Marktplatz in Baunatal eingebrochen. Die Täter hatten zwischen 19:00 Uhr am Freitagabend und dem Samstagmorgen, 8:15 Uhr, die Eingangstür des Geschäfts mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und dadurch einen Sachschaden von ca. 500 Euro angerichtet. Anschließend brachen sie die Kasse auf, erbeuteten jedoch lediglich einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

