POL-ESW: Pressebericht 13.09.2022 -2

Polizei Witzenhausen

Unbekannte brechen Bauwagen auf; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten der Polizei in Witzenhausen ist am Montag ein versuchter Einbruchsdiebstahl in Bauwagen zur Anzeige gebracht worden. Die Besitzer des Wagens, der im Bereich Warteberg in der Flurgemarkung "Auf der Nüsseburg" auf einem Gartengrundstück steht, stellten am Montag gegen 10.00 Uhr fest, dass Unbekannte die Bauwagentür beschädigt hatten und zudem ein Fenster offenstand. Die Besitzer waren nach eigenen Angaben letztmalig vor ca. 4 Wochen auf dem betreffenden Grundstück. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Sachbeschädigung an Türschloss; Polizei sucht Zeugen

Bei einem Mehrfamilienhaus im Ritzmühlenweg in Witzenhausen haben unbekannte Täter das Schloss der Hauseingangstür mittels Klebstoff verschlossen und dadurch einen Schaden von 75 Euro verursacht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag 08.00 Uhr und Montag 11.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Gestern Abend mussten Polizei und Rettungsdienst zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Witzenhausen ausrücken. Gegen 23.45 Uhr hatten offenbar 3 Männer versucht, gewaltsam in das Zimmer eines 22-Jährigen einzudringen. Die Gruppe versuchte die Tür aufzudrücken, was aber nicht gänzlich gelang. Letztlich wurde aus der Gruppe heraus Pfefferspray durch einen Türspalt der mittlerweile beschädigten Tür ins Zimmer gesprüht, so dass der 22-Jährige und eine 19-Jährige Besucherin dieses einatmeten und dadurch leicht verletzt wurden. Die Gruppe flüchtete nach dem Vorfall und konnte später auch nicht mehr aufgegriffen werden. Hintergrund sind nach derzeitigem Ermittlungsstand vorangegangene Streitigkeiten und Beleidigungen. Die Polizei hat wegen des Vorfalls Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen, die sich jetzt u.a. gegen einen 24-jährigen Mann richten, der in Hessisch Lichtenau wohnhaft ist. Die Ermittlungen zur Beteiligung der anderen Personen dauern noch an.

Kleintransporter beim Überholen gestreift; Schaden 6000 Euro

Am Montagvormittag hat ein 89-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße L 3238 von Ermschwerd in Richtung Stiedenrode einen Kleintransporter (Sprinter) überholt, der von einem 54-Jährigen aus Luisenthal (LK Gotha) gefahren wurde. Dabei verursachte der Senior eine seitliche Kollision, so dass an seinem eigenen Auto ein Schaden von 2500 Euro entstand. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Parkrempler (1); Schaden 2000 Euro

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Montag gegen 11.37 Uhr in Witzenhausen in der Straße "Am Eschenbornrasen" beim Ausparken vom Parkplatz einer Apotheke ein geparktes Auto gestreift. Während der Schaden bei dem Verursacher sich auf 500 Euro beziffert, wurde der andere Wagen mit 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Parkrempler (2); Schaden 1200 Euro

Ebenfalls eine Kollision bei einem Parkvorgang verursachte eine 79-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen. Die Frau wollte am Montag gegen 12.20 Uhr in der Walburger Straße auf dem Parkplatz einer Bank in eine Parklücke fahren und touchierte dabei den geparkten Wagen eines 65-Jährigen aus Witzenhausen. Dabei entstand am Auto der Verursacherin ein Schaden von 700 Euro. Der Schaden am anderen Pkw beziffert sich auf 500 Euro.

Wildunfall

Montagabend kollidierte ein 60-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit einem Wildschwein, als er gegen 22.50 Uhr auf der Landesstraße L 3237 von Nieste kommend in Richtung Kleinalmerode unterwegs war. Das Tier verschwand nach dem Aufprall in ein angrenzendes Waldstück. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 1500 Euro.

