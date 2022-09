Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.09.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit Radfahrer, Beteiligte uneinig

Um 15:31 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 41-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Gartenstraße in Eschwege stadtauswärts. Ein 32-jähriger Eschweger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung auf dem markierten Fahrradweg. In Höhe des dortigen Zebrastreifens beabsichtigte der Pkw-Fahrer den Radfahrer zu überholen und streifte das Rad dabei am Lenker, so die Angaben des 32-Jährigen. Der 41-Jährige gibt dem entgegen an, dass der Radfahrer absichtlich gegen den Außenspiegel des Autos geschlagen habe. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 09.09.22, 18:00 Uhr und dem 12.09.22, 12:30 Uhr ereignete sich in der Mauerstraße in Eschwege eine Unfallflucht, nachdem ein dort geparkter Ford Fiesta durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift wurde. An dem Fiesta brach dadurch der rechte Außenspiegel ab. Schaden. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Im Westring in Eschwege wurde am gestrigen Abend, um 19:09 Uhr, ein VW Passat am linken Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Sachschaden: 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 07:02 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die L 3244 von Aue in Richtung Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Streitigkeiten, Körperverletzung

Um 23:23 Uhr ereignete sich am gestrigen späten Abend eine Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem Pkw-Fahrer. Zu dieser Zeit fuhr ein 50-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Kirchstraße in Richtung Eschwege. In Höhe Haus-Nr. 19 liefen zu dieser Zeit ein 25-Jähriger, eine 39-Jährige und eine 17-Jährige - alle aus der Gemeinde Meinhard - auf der Straße. Während die Personengruppe angab, das der Pkw mit dem Außenspiegel den 25-Jährigen am Rücken getroffen hat und zudem zu schnell gefahren sei, gab der 50-Jährige an, dass der 25-Jährige auf der Straße gestanden hätte und er an diesem vorbeifahren wollte. Dabei habe dieser gegen den Außenspiegel getreten, worauf er angehalten und ausgestiegen sei. Dann habe er sich den 25-Jährigen "gepackt" und auch geschlagen. Ein Anfahren mit dem Pkw streitet er ab. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 zu melden.

Versuchter Einbruch in Schule

Um 09:48 Uhr wurde am gestrigen Montag festgestellt, dass Unbekannte versucht haben, über das vorausgegangene Wochenende in die Anne-Frank-Schule in der Schulstraße in Wanfried einzubrechen. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt; der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.09.22 und dem 09.02.22 wurde in der Königsberger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein 3er BMW durch Unbekannte beschädigt, wie am gestrigen Tag angezeigt wurde. An dem Fahrzeug wurden beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Sperrmüll entsorgt

Am gestrigen Abend wurde durch Zeugen bei einem Spaziergang an der Werra entdeckt, dass dort Unbekannte ihren Sperrmüll entsorgt haben. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Waschmaschine, einem Schrank und einem Drucker. Der genaue Ablageort ist von Niederhone kommend (L 3403) nach links in einen Feldweg, parallel zur dortigen Brücke den Weg zur Werra hinunter. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 10.09.22, 19:00 Uhr und dem 12.09.22, 07:00 Uhr wurde im Birkenweg in Sontra ein Opel Insignia im hinteren linken Fahrzeugbereich an mehreren Stellen zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR an dem Auto. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einfahren

Um 16:47 Uhr beabsichtigte ein 52-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Industriestraße in Hessisch Lichtenau nach links einzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw, der von einem 45-Jährigen aus Morschen gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Auffahrunfall

Um 15:37 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 32-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Günsteröder Straße in Fahrtrichtung Günsterode. Ein 69-Jähriger aus Hessisch Lichtenau fuhr mit seinem Pkw voraus und musste verkehrsbedingt aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Dies bemerkte die 32-Jährige zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell