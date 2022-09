Polizei Eschwege

POL-ESW: Känguru aus Gehege ausgebrochen

Eschwege (ots)

Um 19:48 Uhr meldet am gestrigen Sonntagabend eine Zeugin, dass sie im Bereich des "Kirchberges" zwischen dem Gut Wellingerode und dem Sontraer Ortsteil Mitterode ein Känguru gesehen habe, dass dort "herumhüpft" und augenscheinlich wohlauf ist. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, ist das Tier aus dem Gehege des "Reptilien-Zoos und Auffangstation" in Sontra ausgebrochen. Der Verantwortliche als auch die Polizei haben am Sonntagabend den Bereich der Sichtung des Kängurus abgesucht, ohne das Tier auffinden zu können. Die zuständigen Jagdausübungsberechtigten wurden über den Sachverhalt entsprechend informiert.

Update:

Zwischenzeitlich gingen heute bei der Polizei in Sontra Hinweise ein, wonach das Känguru heute Morgen, um 09:40 Uhr, am Bahnhof in Sontra gesehen wurde. Eine weitere Sichtung des Tieres wurde dann um 10:25 Uhr im Bereich des "Gut Urlettig" der Polizei mitgeteilt. Der Verantwortliche wurde entsprechend über die Sichtungen informiert. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

