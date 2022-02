Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Cannabispflanzenaufzuchtanlage entdeckt, mehr als 1000 Pflanzen beschlagnahmt

Sondershausen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde durch einen Passanten gemeldet, dass in der Sondershäuser Innenstadt eine ungewöhnliche Wärmeentwicklung aus einem Gewölbekeller wahrnehmbar war. Er vermutete einen Brand in der ehemaligen Brauerei. Im Bereich dieses Gewölbekellers wurde bei der Abprüfung durch Polizisten zudem der Geruch von Cannabis wahrgenommen. In dem vermeintlich brachliegenden Gewölbekeller wurde eine professionelle Aufzuchtanlage zur Herstellung von vermutlich THC-haltigen Betäubungsmitteln festgestellt. Durch ein Großaufgebot an Polizeikräften wurden alle mit der Tat im Zusammenhang stehenden Pflanzen und Gegenstände beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

