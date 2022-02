Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung in Innenstadt - Täter gefasst

Mühlhausen (ots)

Am Nachmittag von Samstag beobachtete ein Mann aus Mühlhausen, wie zwei männliche Personen in Mühlhausen, beim REWE-Markt am Kreuzgraben ein zugehöriges Werbeplakat beschädigt hatten, indem sie es herunter rissen.

Die Personen sollten dann in Richtung Busbahnhof bzw. Statte davon gelaufen sein. Sie wurden durch die eingesetzten Funkstreifenwagen gestellt und vorübergehend zur Dienststelle nach Mühlhausen verbracht. Es handelte sich bei den Tätern um zwei polizeibekannte Männer im Alter von 15 bzw. 29 Jahren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenaufnahme wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell