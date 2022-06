Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 02.06.2022:

Peine (ots)

Wertstoffinsel in Brand gesteckt

Um 00:30 Uhr am 02.06. meldete ein Taxifahrer Feuerschein in der Hannoverschen Heerstraße. Es stellte sich heraus, dass ein Altkleidercontainer einer Wertstoffinsel in Brand geraten war. Die Feuerwehr aus Peine ist zur Brandbekämpfung eingesetzt gewesen. Neben dem Altkleidercontainer ist auch ein Reststoffbehälter und Teile der Holzumzäunung beschädigt worden. Die Ermittlungen, auch in Richtung einer möglichen Brandstiftung laufen. Der Schaden wird vorläufig auf rund 1500 Euro geschätzt.

Unfall zwischen Radfahrern

Am Vormittag des 01.06. kollidierten zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg entlang der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine. Dabei stießen ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer und eine entgegenkommende 83-jährige Radfahrerin zusammen. Bei dem anschließenden Sturz zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu. Beide Fahrräder sind beschädigt worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell