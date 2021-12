Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Airport Weeze; 28-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Kleve - Weeze (ots)

Am Freitagvormittag, 3. Dezember 2021 um 08:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 28-jährigen Deutschen im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Odessa. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gesucht wurde. Da der Mann die fällige Geldstrafe in Höhe von 1350 EUR bei der Bundespolizei bezahlte konnte er die ihm drohende 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Anschließend durfte er nach Odessa ausreisen.

