Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Mehrere Baucontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von bisher unbekannten Tätern mehrere Baucontainer in der Hauptstraße in Königshofen und in der Straße "Am Vogelberg" in Unterbalbach aufgebrochen und eine große Menge Elektrokupferkabel sowie Werkzeug entwendet. In Königshofen hebelten die Unbekannten im Innenbereich des dortigen Rohbaus desweiteren eine Türe auf und nahmen das dort gelagerte Elektrokupferkabel mit. Aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Tatorte wird ein direkter Tatzusammenhang vermutet.

Der Polizeiposten Lauda-Königshofen bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 09343 62130, zu melden.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug beschädigt und abgehauen - wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim abgestellten Ford Transit und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon: 09341 810, in Verbindung zu setzen.

Ahorn / A81: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Vermutlich aufgrund den äußeren Bedingungen unangepasster Geschwindigkeit kam am Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, ein 42-jähriger Audifahrer auf der A81 von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken wurde der Fahrer des Audi leicht verletzt und musst in einem Krankenhaus behandelt werden. Das schwer beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrberit und wurde einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell