Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken - Bofsheim: Von Fahrbahn abgekommen - Eine Person verletzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich am Samstagnachmittag die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 582 zwischen Osterburken und Bofsheim. Ein 68-Jähriger war gegen 16.00 Uhr von Bofsheim nach Osterburken unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schluedern geriet, einen Leitpfosten überfuhr, die Böschung seitlich hinab rutschte und schließlich mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Osterburken - Bofsheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Die Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin verursachte am Samstagmorgen, gegen 10.40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 582 zwischen Osterburken und Bofsheim und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der unbekannte PKW-Lenker oder die unbekannte PKW-Lenkerin befuhr die Landesstraße 582 von Osterburken kommend in Richtung Bofsheim. Auf Höhe der Kalbekurve kam er oder sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine zu diesem Zeitpunkt entgegenkommende 43-jährige VW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts vermeiden. Hierbei kollidierte ihr VW mit der Leitplanke, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand. Bein dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen dunklen Mini Cooper handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Seckach: Eine Verletzte Person bei Unfall in Seckach

Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 63-Jährige am Freitagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg von Oberschefflenz nach Seckach mit ihrem Skoda von der Straße ab und verursachte einen Unfall. Die Frau war gegen 17.15 Uhr von Oberschefflenz in Richtung Seckach unterwegs, als sie zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und zwei Leitpfosten beschädigte. Im weiteren Verlauf kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Ortsschild woraufhin er erneut nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke fuhr. Bei dem Zusammenstoß mit der Hecke überschlug sich das Fahrzeug schließlich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Osterburken: Schutzplanke beschädigt - wer hat was gesehen?

In der Zeit von Montag, 12. September, bis Mittwoch, 14. September, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin auf der Bundesstraße 292A eine Schutzplanke. Der Fahrer oder die Fahrerin muss auf der Seckachtalbrücke in Fahrtrichtung Eckenbergtunnel von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert sein. Im Anschluss entfernte er oder sie sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde von der Straßenmeisterein im Rahmen einer Kontrollfahrt entdeckt und zur Anzeige gebracht. Die Polizei in Buchen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell