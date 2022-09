Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Teile von Landmaschinen geklaut - Polizei sucht Zeugen

Zwei Displays und jeweils dazugehörige Antennen entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Siedlung Heimental aus zwei Landmaschinen. Ein Schlepper und ein Maishäcksler standen in unterschiedlichen, frei zugänglichen Hallen und wurden vermutlich durch einen nachgemachten Schlüssel und Aufhebeln des Türrahmens geöffnet und die hochpreisigen Displays und Antennen wurden entfernt. Durch den Diebstahl entstand dem Besitzer ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib der Displays und Antennen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293 233, in Verbindung zu setzen.

Adelsheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Einen Unfall mit 5.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person mit ihrem schwarzen Kleinwagen am Montagmittag bei Adelsheim. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 12.45 Uhr die Wemmershöfer Straße in Richtung Bahnallee, als ihm auf der dortigen Brücke das schwarze Auto, zum Teil auf seiner Fahrbahn, entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der junge Mann nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er mit seinem rechten Vorderrad den erhöhten Bordstein. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Sache machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

