POL-MA: Sinsheim: Staubsaugerautomaten in Autowaschanlage aufgebrochen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen bereits am Dienstagabend, den 22. Februar insgesamt vier Staubsaugerautomaten in einer Autowaschanlage in der Straße "In der Au" auf. Geld fiel den Tätern hierbei nicht in die Hände. Die Münzbehälter wurden vor Geschäftsschluss geleert.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Nach ersten Informationen dürfte die Tatzeit gegen 21.30 Uhr liegen. Insgesamt bis zu vier Täter könnten an der Tat beteiligt gewesen sein. Eine Beschreibung der Personen liegt bislang noch nicht vor.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

