Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Hochstätt: Brand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Mannheim-Hochstätt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagmittag wegen eines Brands im Stadtteil Hochstätt alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Karolingerweg ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war in den Räumlichkeiten eine Couch in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Die Wohnung ist komplett verraucht und nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin befand sich nicht in den Räumen. Weitere Wohnungen des Anwesens wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

