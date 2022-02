Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Trainings- und Theraphiezentrum - Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 05:30 Uhr in ein Trainings- und Theraphiezentrum in der Straße "Südtangente". Ein bislang unbekannter Täter schmiss ein Fenster, auf der Rückseite des Gebäudes in Richtung Bahngleise, ein und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren des Studios. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld, sowie ein Laptop entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit keine, ebenso ist der Sach- und Diebstahlschaden Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell