Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Auf rund 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes Benz die Winnender Straße, von wo aus er nach rechts in die Steinacher Straße abbog. Da der 70-Jährige die Kurve zu eng und mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr, geriet der vordere Reifen seines Fahrzeuges gegen den rechten Bordstein. Der Pkw wurde nach links abgewiesen, woraufhin der Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen einen geparkten VW Passat prallte. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen; nachdem ein entsprechender Test positiv verlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Waiblingen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 81-Jähriger am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr mit seinem BMW einen am Fahrbahnrand der Wiesenstraße geparkten VW Crafter, wobei ein Gesamtschaden von rund 5.500 Euro entstand.

Weinstadt-Beutelsbach: Vorfahrt missachtet - 8.000 Euro Schaden

In Beutelsbach auf der Kreisstraße 1864 von Aichelberg kommend übersah ein 36-jähriger Skoda-Fahrer an der Einmündung Schurwaldstraße am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fabia eines 73-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

