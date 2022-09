Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am frühen Montagmorgen in der Stuttgarter Straße. An einer Kreuzung übersah ein 42-jähriger Skoda-Fahrer vermutlich einen auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrenden Mercedes-Fahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der 49-jährige Fahrer des Mercedes leicht verletzt.

Öhringen: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Am Montagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr wurde am Fahrradstellplatz am Friedhof in Öhringen ein E-Bike von einem bisher unbekannten Täter oder einer unbekannten Täterin entwendet. Der 49-jährige Besitzer hatte es, mit einem Schloss gesichert, für circa 30 Minuten abgestellt. Als er zurück kam war das Fahrrad verschwunden. Das E-Bike ist von der Marke "Cube", Typ "Cube Reaction Hybrid Pro 500". Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen am Friedhof in Öhringen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, in Verbindung zu setzen.

