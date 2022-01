Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugen gesucht - Unbekannter Unfallverursacher beschädigt Hauswand und flüchtet

Rösrath (ots)

Bereits am Donnerstag vergangener Woche (13.01.) bemerkte ein Zeuge nachmittags gegen 14:00 Uhr eine Beschädigung an einer Hausecke im Hinterhof einer Kfz-Werkstatt in Rösrath, welcher über die Kölner Straße zu erreichen ist.

Laut Angaben des Zeugen waren am selbigen Tag gegen 08:00 Uhr noch keine Beschädigungen an der Hauswand zu erkennen. Unmittelbar neben der betroffenen Hauswand befinden sich diverse frei zugängliche Parkmöglichkeiten und eine Tankstelle. Vermutlich hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken die Hausfassade touchiert. Der Gesamtschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell