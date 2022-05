Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Alsfeld (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde eine 19-jährige Frau aus Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis) gestern Mittag (5.5.) in der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 24822) auf der Fahrt von Fulda in Richtung Gießen. Die junge Frau gab an, kurz vor Alsfeld zwischen 12:30-13:18 Uhr für wenige Augenblicke eingenickt zu sein. Ihre Tasche hatte sie neben sich abgestellt. Das Fehlen ihrer Geldbörse stellte sie erst an ihrem Auto fest.

In der Geldbörse befanden sich neben Personaldokumenten 20 Euro Bargeld. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden

